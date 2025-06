Castiglione Messer Marino il centrosinistra | Mancano i medici del 118 a rischio l’assistenza

A Castiglione Messer Marino, il centrosinistra lancia l’allerta: mancano i medici del 118 e l'assistenza è a rischio. Il sit-in "Quale Salute? Operazione verità" prosegue, sottolineando un problema che colpisce l'intera Abruzzo. La salute dei cittadini non può diventare una merce di scambio politico, soprattutto dopo l'aumento delle tasse. È ora di agire, perché ogni vita conta! Unisciti al dibattito e fai sentire la tua voce.

Quarta tappa per il sit-in itinerante "Quale Salute? Operazione verità dopo l’aumento delle tasse in Abruzzo", promosso dal Patto per l’Abruzzo. Questa volta il presidio si è tenuto davanti al distretto sanitario di Castiglione Messer Marino, dove consiglieri regionali di opposizione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Castiglione Messer Marino, il centrosinistra: "Mancano i medici del 118, a rischio l’assistenza"

