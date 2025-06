Castelfranco rinnovata la convenzione con le paritarie dell' Infanzia

A Castelfranco, un passo avanti per l'educazione dei più piccoli! Giovedì, il sindaco Stefano Marcon e il vicesindaco Marica Galante hanno rinnovato la convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie, sottolineando l'importanza di garantire un'istruzione di qualità. Questo accordo non solo sostiene le famiglie, ma riflette un trend nazionale di valorizzazione della formazione prescolare. Un investimento sul futuro che merita attenzione!

Nel pomeriggio di giovedì, alla presenza del sindaco Stefano Marcon e del vicesindaco Marica Galante, in Sala Consiliare è stata sottoscritta la nuova convenzione tra l’Amministrazione Comunale e le Scuole dell’Infanzia Paritarie del territorio, in collaborazione con la FISM (Federazione Italiana. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Castelfranco, rinnovata la convenzione con le paritarie dell'Infanzia

