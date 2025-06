Castelfiorentino Ecco il premio per le Arti

Castelfiorentino si prepara a celebrare la creatività con "Raccont’arti - Premio per le arti", un concorso che esplora il potere e la dualità della fotografia nella società moderna. Il tema scelto, "L’illusione della conoscenza", invita a riflettere su come immagini e narrazioni plasmino la nostra realtà. In un'epoca in cui l'informazione è sovrabbondante, questo premio rappresenta un'opportunità unica per artisti emergenti di farsi ascoltare e riflettere sulla libertà

"L’illusione della conoscenza: l’immagine fotografica fra libertà e controllo". Questo il tema della quinta edizione di "Raccont’arti - Premio Castelfiorentino per le arti", concorso promosso dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Scpa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Un premio internazionale, a partecipazione gratuita, rivolto alla fotografia contemporanea e ai suoi nuovi linguaggi, che sta incontrando un consenso sempre più ampio come testimoniano gli oltre 700 partecipanti dello scorso anno. Due le sezioni in cui è articolato: Open per maggiorenni e Studenti per gli allievi di fotografia in Università, Accademie e Scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castelfiorentino. Ecco il premio per le Arti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Castelfiorentino Premio Arti Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Castelfiorentino. Ecco il premio per le Arti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Castelfiorentino. Ecco il premio per le Arti

Scrive msn.com: "L’illusione della conoscenza: l’immagine fotografica fra libertà e controllo". Questo il tema della quinta edizione di "Raccont’arti - Premio Castelfiorentino per le arti", concorso promosso dalla Ba ...

Al via la quinta edizione 'Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti'

Segnala gonews.it: E’giunto alla quinta edizione “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti”, il premio curato dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano ...

’Premio Castelfiorentino per le arti’ I vincitori sul palco del Ridotto

Segnala lanazione.it: E’ giunto all’epilogo il "Premio Castelfiorentino per le arti", promosso dall’Ente Cambiano Scpa-Banca Cambiano 1884, dal Comune e dalla Fondazione Teatro del Popolo. Oggi, alle 17 ...