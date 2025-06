Cassano | "Inzaghi andrà in Arabia Non ti può andare bene sempre come con Barcellona e Bayern Inter su Fabregas ma c'è un ma"

Antonio Cassano non le manda a dire! Dopo la pesante sconfitta dell'Inter in finale di Champions League, l'ex calciatore è tornato a far parlare di sé. La sua critica al gioco della squadra fa eco a un trend crescente nel calcio italiano: l'importanza della strategia oltre al talento. E se Inzaghi si dirige verso l’Arabia, sarà davvero questa la risposta? Scopriamo insieme le sfide che attendono il nostro calcio.

Antonio Cassano ha parlato della finale di Champions League persa per 5 a 0 dall`Inter contro il Psg. L`ex giocatore, ora opinionista a Viva. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Milan, Cassano si scaglia contro proprietà e dirigenza: i siluri di FantAntonio - Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, non risparmia critiche alla proprietà e alla dirigenza rossonera dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna.