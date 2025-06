Cassano non le manda a dire all’Inter | Distruzione totale di Inzaghi col PSG facile ora sparare sulla croce rossa!

Antonio Cassano non le manda a dire: la sconfitta dell'Inter in finale di Champions League contro il PSG ha scatenato la sua critica feroce. Per lui, è "facile sparare sulla croce rossa" dopo una performance deludente. Ma oltre le polemiche, si riaccende il dibattito sul futuro di Inzaghi, in un contesto dove le aspettative erano altissime. La domanda è: l'Inter saprà rialzarsi e tornare a brillare nel calcio europeo?

L'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, si è espresso duramente dopo la sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League contro il PSG. Intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol su Twitch, Antonio Cassano si è espresso duramente per commentare la pesante sconfitta maturata in finale di Champions League dall' Inter contro il PSG. PAROLE – « Stasera c'è stato il festival del bello contro una distruzione totale! Stasera c'è poco da dire sull'Inter o su Inzaghi, è facile sparare sulla croce rossa.L'Inter e Inzaghi sono stati distrutti, che cosa vai a dire? Nulla! C'è poco da dire, solo da fare i complimenti a Luis Enrique e ai ragazzi del PSG perché dall'inizio alla fine hanno dominato.

