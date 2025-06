Cassano che bordata all’Inter! Se ti manca personalità rimedi batoste È stata un’esibizione del Psg anche la Juventus con Allegri…

Antonio Cassano non ha risparmiato critiche all'Inter dopo la sconfitta in finale di Champions contro il PSG, evidenziando una mancanza di personalità che porta a subire sempre batoste. Le sue parole riaccendono un dibattito sul futuro delle squadre italiane in Europa, dove il talento non basta senza una mentalità vincente. Sarà questo l'anno della rinascita per il calcio tricolore? La risposta potrebbe arrivare già nei prossimi tornei!

Cassano, ex attaccante, ha parlato a Viva El Futbol dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Psg. A Viva El Futbol, Antonio Cassano si è espresso così a proposito della sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Psg. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – «È stata un’esibizione. È andata bene contro Bayern e Barcellona, ma mancano 3-4 gradini per vincere la Champions. In un modo o nell’altro puoi arrivare in finale come fatto dalla Juventus di Allegri, poi però ti mancano personalità, qualità, mille altre cose che ti portano a rimediare batoste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cassano, che bordata all’Inter! «Se ti manca personalità rimedi batoste. È stata un’esibizione del Psg, anche la Juventus con Allegri…»

