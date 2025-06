Caso King la richiesta del Pd | Tavolo di confronto sulle scuole

Il futuro della scuola superiore Martin Luther King è in bilico e il PD chiede un tavolo di confronto. La questione non riguarda solo Muggio, ma si inserisce in un trend più ampio di riqualificazione delle scuole italiane, sempre più al centro delle politiche locali. È fondamentale sostenere l'istruzione per garantire un futuro migliore ai nostri ragazzi. La comunità è chiamata a intervenire: quale sarà la risposta?

Un tavolo di confronto sul futuro del King e delle scuole muggioresi. È quanto richiesto durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, dove si è tornati a discutere della situazione della scuola superiore Martin Luther King, da mesi al centro del dibattito pubblico a fronte dell'intenzione della Provincia di spostare a Nova Milanese la succursale ospitata nei locali della parrocchia Santi Pietro e Paolo di Muggiò. Sebbene in un primo momento il trasferimento fosse previsto già per settembre 2025, l'ipotesi è stata posticipata di almeno un anno. "Le famiglie e gli studenti non possono vivere nell'incertezza.

