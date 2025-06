Caso Frattesi duro confronto con Inzaghi dopo la finale | se il tecnico resta sarà addio

Duro confronto tra Frattesi e Inzaghi dopo la finale: una scelta cruciale per il futuro della Roma. Se il tecnico resta, potrebbe essere tempo di dire addio al giovane talento. L’attesa cresce nella capitale per l’arrivo di Gasperini, che dovrà guidare una campagna acquisti strategica. La sfida sarà rendere la squadra competitiva, mentre il destino di giocatori come Gourna-Douath e Saelemaekers è appeso a un filo. Sarà un'estate decisiva!

Grande attesa nella capitale per l'incoronazione di Gasperini come nuovo condottiero di una Roma dalle ambizioni importanti, ma tutto passerà chiaramente dalla sapiente campagna acquisti che Ranieri e Ghisolfi dovranno condurre in sinergia col tecnico. Sul piatto il futuro di molti giocatori attualmente in rosa, da Gourna-Douath ad un Saelemaekers difficile da trattenere, ma anche qualche nome nuovo è già cominciato a circolare per i corridoi di Trigoria. Un assist di mercato può averlo fornito la finale di Champions League di ieri sera, e il protagonista è Davide Frattesi. Una serata da incubo per i nerazzurri, sconfitti 5-0 dal PSG in una partita di fatto non giocata, e per il centrocampista classe '99 neanche la soddisfazione di un minuto in campo.