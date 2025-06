Casilina un sanitario del 118 è stato preso a pugni dopo una lite nel traffico

Un episodio inquietante quella sera in via Casilina: un sanitario del 118 aggredito nel suo lavoro, simbolo di una crescente intolleranza nella società. In un contesto dove la violenza sembra diventare sempre più comune, questo evento ci invita a riflettere sull'importanza di proteggere chi si prende cura di noi. La salute mentale e la sicurezza dei professionisti del soccorso devono diventare una priorità per tutti. La tolleranza è fondamentale!

Al culmine di una discussione scoppiata per motivi di viabilità, ha aggredito il componente di una ambulanza con un pugno al volto. È successo intorno alle 23.30 di ieri in via Casilina, all'incrocio con viale Alessandrino. Il sanitario del 118 rimasto ferito, un 56enne romano, si è presentato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Casilina, un sanitario del 118 è stato preso a pugni dopo una lite nel traffico

