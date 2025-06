Casi in aumento in Italia Il nuovo virus che arriva dalla Cina | l’allarme degli esperti

Il ritorno dei casi di Covid in Italia accende un campanello d'allarme. Con 304 nuovi contagi registrati, la situazione merita attenzione. Gli esperti avvertono: non abbassiamo la guardia. In un momento in cui la vita sociale si riempie di eventi, è fondamentale mantenere precauzioni e vigilanza. La salute è il nostro bene più prezioso. Rimanere informati è il primo passo per affrontare questo nuovo capitolo.

I casi Covid in Italia tornano lentamente a salire, seppur con numeri ancora contenuti. Nella settimana tra il 22 e il 28 maggio sono stati registrati 304 nuovi contagi e 18 decessi, a fronte dei 298 casi e 5 morti della settimana precedente. Anche i tamponi eseguiti aumentano lievemente, passando da 26.183 a 26.382, e il tasso di positività segna un piccolo rialzo: dall’1,1% all’ 1,2%. Lo rileva il consueto aggiornamento del Ministero della Salute, che evidenzia come la curva dei contagi abbia iniziato a risalire già dalla prima settimana di maggio. A preoccupare gli esperti, però, non è solo la leggera crescita dei numeri, ma soprattutto l’emergere di una nuova variante sotto osservazione, la Nimbus, denominata tecnicamente NB. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Casi in aumento in Italia”. Il nuovo virus che arriva dalla Cina: l’allarme degli esperti

