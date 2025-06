Casali il re dei cestini da viaggio La beffa al ristoratore burlone

Quella beffa dedicata ai famosi cestini da viaggio del ristorante Casali: con un colpo di scena. Quella volta fu Aldo Casali 'ad essere sotto la piastra', come si usa dire da noi. Casali non era soltanto un famoso ristoratore, ma anche un rinomato maestro di burle e di laici sfottò, senza sudditanze ai potenti di turno. Questa saporosa vicenda di ieri, che ha tutta l'aria d'essere inedita, l'abbiamo piluccata da una fonte inedita, ma autorevole: 'Le memorie d'un Commissario' di Dario Ercolani che per due volte - nella prima metà del 900- fu nominato Commissario Prefettizio al Comune di Cesena, città che gli era cara avendovi insegnato matematica all'Istituto Tecnico Industriale.