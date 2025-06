Casal di Principe e Corleone gemellate | ora future collaborazioni

Un legame inaspettato tra Casal di Principe e Corleone, due simboli della lotta alla criminalità organizzata. La recente gemellaggio segna l'inizio di una nuova era, dove cultura, legalità e turismo si fondono per costruire un futuro migliore. Questo Protocollo d’Intesa non è solo un accordo, ma un messaggio potente: insieme si può rinascere. Scopri come queste comunità stanno riscrivendo la loro storia!

Si è conclusa oggi, con la firma del Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Casal di Principe e Corleone al fine di avviare progetti di collaborazione nei settori della cultura, della legalità, del turismo e dello sviluppo territoriale, la visita della delegazione dell'Amministrazione comunale siciliana guidata dal sindaco Walter Rà nel centro del Casertano. Tre giorni intensi, ricchi di emozioni e significati, durante i quali è nata un'amicizia sincera destinata a durare nel tempo tra due Comuni da sempre associati alla criminalità organizzata di matrice mafiosa e camorristica, ma che da qualche anno sono protagonisti di un concreto percorso di rinascita e riscatto " dal basso", partito cioè dalla gente comune, che si è tradotto in azioni concrete di contrasto e superamento della mentalità mafiosa, come l'utilizzo dei beni confiscati per finalità sociali, il protagonismo dei giovani, la sinergia tra istituzioni, scuola, terzo settore e forze dell'ordine.

