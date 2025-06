Carobbio schianto auto-moto attorno all’1 | grave un 18enne

Un grave incidente ha scosso Carobbio degli Angeli nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno. Un ragazzo di soli 18 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra un’auto e la sua moto. Questo evento tragico riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, particolarmente urgente in un periodo in cui i giovani stanno riscoprendo la libertà delle due ruote. Riflessioni necessarie per proteggere le vite e garantire strade più sicure.

Grave incidente nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno a Carobbio degli Angeli: nello schianto tra un’auto e una moto è rimasto ferito in modo serio un ragazzo di 18 anni, sbalzato dalla sella della due ruote e caduto rovinosamente sull’asfalto. L’allarme è scattato attorno all’1 in via Tresolzio, in centro paese: sul posto sono giunti i sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza e un’automedica, che al termine delle prime operazioni di soccorso hanno trasferito d’urgenza il ragazzo all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato ricoverato in codice rosso. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Carobbio, schianto auto-moto attorno all’1: grave un 18enne

Cerca Video su questo argomento: Carobbio Schianto Auto Moto Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Grave incidente nella notte a Carobbio degli Angeli: ferito un 18enne in moto

Lo riporta ecodibergamo.it: Un violento scontro tra un’auto e una moto è avvenuto intorno all’1 della notte tra il 31 maggio e l’1 giugno in via Tresolzio, nel centro di Carobbio degli Angeli. Nell’incidente è rimasto coinvolto ...

Schianto tra due auto all’incrocio, una finisce in un fossato: feriti un 20enne e un 87enne

bergamonews.it scrive: Carobbio degli Angeli. Brutto incidente nella serata di domenica 24 novembre a Carobbio degli Angeli. Poco dopo le 20 due auto, una Mercedes ... di precedenza. Nello schianto una delle due vetture ...

Schianto tra moto e auto: grave un 17enne

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Ferita una ragazza di 14 anni in sella con lui Stava percorrendo la strada in sella alla sua moto ... All’improvviso lo schianto, violentissimo, contro un’auto e la caduta rovinosa al suolo.