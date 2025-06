Caro affitti al Nord Italia | stipendi insufficienti per i supplenti Anief insiste sull’indennità di sede

Il caro affitti al Nord Italia sta mettendo in ginocchio i supplenti, con Milano in prima linea. Immagina di guadagnare 1.500 euro e doverne spendere oltre 1.200 solo per l'affitto. Anief lancia un grido d'allerta: è necessaria un’indennità di sede per garantire la dignità dei docenti. In un contesto dove l'istruzione dovrebbe essere al centro, è ora di fare luce su questo problema che tocca il futuro dei nostri giovani!

Il caro affitti nelle città del Nord, in particolare a Milano, è diventato un problema sempre più pressante per il personale scolastico. Gli affitti mensili superano ormai i 1.200 euro, una cifra insostenibile per molti insegnanti precari, spesso provenienti dal Sud Italia, il cui stipendio medio si aggira attorno ai 1.500 euro. La mancanza di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

