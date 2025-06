Carlos Alcaraz vince un punto in modo “illegale” al Roland Garros | ma confessa tutto all’arbitro

Carlos Alcaraz, numero 2 ATP, ruba la scena al Roland Garros con un gesto di Fair Play che fa brillare il suo talento e la sua integrità. Durante un punto "illegale", non esita a confessare l'accaduto all'arbitro, sorprendendo anche Shelton. In un'epoca in cui il rispetto è fondamentale nello sport, il comportamento di Alcaraz è un esempio luminoso da seguire. Il tennis non è solo competizione, ma anche valore!

Il numero 2 ATP ha vinto un punto in modo 'illegale', ma ha subito confessato tutto all'arbitro. Shelton sorpreso vince un punto che aveva perso. Premio Fair Play al Roland Garros per Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

