Carlos Alcaraz piega in quattro set Ben Shelton e approda ai quarti di finale del Roland Garros

Carlos Alcaraz conquista i quarti di finale del Roland Garros 2025, superando Ben Shelton in una battaglia intensa. Con un punteggio di 7-6 (8), 6-3, 4-6, 6-4, il giovane spagnolo si conferma uno dei protagonisti del tennis mondiale, in un torneo che sta regalando emozioni senza precedenti. Questa vittoria non solo rafforza la sua posizione, ma alimenta anche la crescente rivalitĂ tra le nuove stelle del tennis. E tu, sei pronto a seguire

Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) ha sconfitto l’americano Ben Shelton (n.13 del ranking) negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Sul campo Philippe-Chatrier, il campione in carica è riuscito a disinnescare la verve dello statunitense, col punteggio di 7-6 (8) 6-3 4-6 6-4 in 3 ore e 22 minuti di gioco. Una partita piĂą lottata del previsto per grossi meriti di Shelton che tante opportunitĂ ha avuto di far suo il primo parziale e all’inizio del secondo. L’iberico si è rivelato superiore nell’interpretazione dei punti importanti, sfruttando il solito bagaglio infinito di colpi a sua disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz piega in quattro set Ben Shelton e approda ai quarti di finale del Roland Garros

Leggi anche Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio” - Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico.

Ne parlano su altre fonti

Tennis, Roland Garros: Alcaraz vince in quattro set; Sinner a Roland Garros 2025: tabellone e avversari; Ben Shelton avanza al Roland Garros; Alcaraz batte Marozsan in quattro set, Ruud fuori. Zheng avanti nel tabellone femminile. 🔗Ne parlano su altre fonti

Carlos Alcaraz piega in quattro set Ben Shelton e approda ai quarti di finale

Segnala oasport.it: Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) ha sconfitto l'americano Ben Shelton (n.13 del ranking) negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Sul campo ...

Alcaraz macchina spietata, Shelton fuori in quattro set. Ecco chi trova ora

Riporta tuttosport.com: Il numero 2 al mondo si aggiudica il match valido per l'accesso ai quarti di finale del Major parigino. Per lo spagnolo, un altro passo avanti verso la difesa del titolo ...

Alcaraz soffre e rischia con Shelton, poi vola ai quarti e trova Tommy Paul: il messaggio di Carlos a Sinner

Da sport.virgilio.it: Alcaraz soffre e rischia con Shelton, poi la spunta al quarto set e vola ai quarti del Roland Garros dove trova Tommy Paul: il messaggio di Carlos a Sinner.