Carlos Alcaraz | Giocare contro un big server non mi preoccupa più Primo set decisivo

Carlos Alcaraz continua a stupire nel tennis mondiale! Con la sua vittoria su Ben Shelton ai quarti di finale del Roland Garros 2025, il giovane spagnolo dimostra che affrontare i big server non è più un problema per lui. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, il suo percorso sembra inarrestabile. La sua crescita, in un'epoca dominata da nuove leve emergenti, segna un cambiamento epocale nel panorama tennistico. Chi potrà fermarlo?

Carlos Alcaraz batte anche Ben Shelton e approda ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il fenomeno spagnolo, reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia, ha vinto la decima partita consecutiva sconfiggendo il giovane talento americano in quattro spettacolari set per 7-6 6-3 4-6 6-4 e raggiungendo al prossimo turno un altro statunitense, Tommy Paul. “ Adesso so come trattare un big server. All’inizio della mia carriera, quando sono approdato nel Tour, non mi piaceva giocare contro chi serviva molto bene ed era pure solido da fondo, come per esempio Zverev. Poi mi sono abituato e ora la cosa non mi preoccupa: confido nella mia risposta e anche contro Shelton l’ho dimostrato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Giocare contro un big server non mi preoccupa più. Primo set decisivo”

