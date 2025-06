Carlo Ancelotti e la Seleçao | la grande eresia per tornare all’origine

Carlo Ancelotti alla guida della Seleção: un colpo di scena che ridisegna il futuro del calcio brasiliano. In un periodo in cui la nazionale verdeoro cerca di riconnettersi con le sue radici e il suo orgoglio, Ancelotti rappresenta l'esperienza e la visionarietà necessarie per risollevare una squadra in crisi d'identità. Sarà interessante vedere come il maestro italiano intreccerà la sua filosofia con la magica tradizione calcistica del Brasile. Si apre un nuovo capitolo!

Roma, 1 giu – La notizia era nell'aria da tempo, l'ufficialità è arrivata solamente un paio di settimane fa: Carlo Ancelotti, uno dei migliori tecnici della storia del calcio, sicuramente il più vincente dell'epoca moderna, è il nuovo commissario tecnico del Brasile. Una nazionale in crisi d'identità. L'interesse della Seleçao nei confronti di Carlo Ancelotti è un qualcosa di lunga data. Le voci si sono rincorse sovente nel passato: evidentemente, il matrimonio tra i pentacampioni del mondo e il collezionista di primati (almeno un titolo nei cinque campionati più importanti d'Europa, sei finali di Champions League vissute dalla panchina con una sola sconfitta) andava fatto.

