Caria il tremendo vince il Palio di Ferrara 2025

A Ferrara, la contrada di Borgo San Giacomo celebra un'impresa storica: il Palio aureo di San Giorgio è vinto da Francesco Caria, soprannominato "Tremendo", al suo sesto trionfo. Il segreto? Un legame indissolubile con il cavallo Dididomodossola e una strategia vincente che incarna la tradizione e l'innovazione. In un'epoca in cui le competizioni sportive stanno riscoprendo il valore delle radici culturali, questo racconto

Al termine di una gara ricca di colpi di scena, a Ferrara, il Palio aureo di San Giorgio se lo aggiudica la contrada di Borgo San Giacomo. Il fantino: Francesco Caria detto tremendo. Il cavallo: Dididomodossola. Per Caria è il sesto Palio di San Giorgio e il quarto consecutivo, tre dei quali (nel 2022, nel 2023 e quest’anno nel 2025) per San Giacomo e quello dell’anno scorso per San Giovanni. Il mossiere, Davide Busatti, ha gestito la gara con poche ammonizioni. Due, infatti, gli ammoniti: lo stesso San Giacomo e il fantino di San Giorgio. Alle ammonizioni sono sorte le proteste dei due presidenti delle contrade interessate, che hanno richiesto una riunione immediata col mossiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caria il tremendo vince il Palio di Ferrara 2025

Palio di Ferrara da batticuore: Caria vince al fotofinish. «Ho capito subito di avercela fatta», dice

Un Palio di Ferrara da batticuore! Francesco Caria, con il suo cavallo Dididomodossola, ha compiuto un'impresa straordinaria, rimontando fino al fotofinish e portando il rione di San Giacomo alla vittoria.

