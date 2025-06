Carenze igienico-sanitarie a Ponza Sanzionate quattro attività

Sotto i riflettori dell'estate 2023, Ponza affronta un'importante sfida: la sicurezza alimentare. I carabinieri di Formia hanno sanzionato quattro attività per carenze igienico-sanitarie, lanciando un chiaro messaggio: la salute dei turisti è prioritaria. In un momento in cui il turismo riprende vigore, è cruciale garantire standard elevati nei ristoranti. Un aspetto che potrebbe fare la differenza tra un'esperienza memorabile e un soggiorno da dimenticare.

Controlli straordinari dei carabinieri di Formia che nella serata di ieri, supportati dal personale del Nucleo Antisofisticazioni e sanità di Latina, hanno effettuato una serie di indagini presso alcune attività di ristorazione di Ponza, finalizzate alla verifica delle corrette condizioni.

