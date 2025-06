carceri di ariano irpino e benevento situazione sempre più complessa

Le carceri italiane, come quelle di Ariano Irpino e Benevento, vivono un momento critico. La denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria parla chiaro: tensioni crescenti e richieste inaccettabili da parte dei detenuti. Ma questa situazione non è isolata; riflette un trend nazionale di sovraffollamento e mancanza di risorse. Un aspetto inquietante? La gestione delle emozioni e dei conflitti dietro le sbarre, sempre più difficile da controllare.

Una giornata di ordinaria follia. È questa la sintesi quanto avvenuto nelle ultime ore nel carcere di Ariano Irpino, secondo la denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. " Un detenuto della IX Sezione, che pretendeva l'accredito sul proprio libretto di una somma di denaro versata da persona non autorizzata al versamento (operazione, quindi, vietata) si è prima scagliato per protesta contro gli arredi della Rotonda e del box Agenti del carcere, distruggendoli, per poi aggredire un poliziotto penitenziario di servizio. La situazione è stata particolarmente tesa e violenta e, nonostante tutto, la Polizia Penitenziaria ha evitato peggiori conseguenze".