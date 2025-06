Capuano assolve Inzaghi | Si raccontano favolette su forza dell’Inter!

Giovanni Capuano rompe il silenzio e difende Simone Inzaghi, criticato dopo la pesante sconfitta contro il PSG. Il giornalista sottolinea come la forza della rosa possa influenzare le prestazioni. In un contesto di crescente pressione su allenatori e squadre, è fondamentale ricordare che il calcio è un gioco di squadra. Riflessioni importanti si susseguono: è davvero giusto addossare tutte le colpe a un singolo? La risposta potrebbe sorprendervi.

Giovanni Capuano reputa doveroso difendere il tecnico Simone Inzaghi a seguito delle critiche da lui ricevute dopo PSG-Inter 5-0. Il giornalista sottolinea un aspetto legato alla forza della rosa. LA CONVINZIONE – Giovanni Capuano non ci sta a che Simone Inzaghi passi come il principale artefice della disfatta di Monaco dell'Inter contro il PSG. Come da lui rimarcato sul proprio account X, lo spessore umano del tecnico piacentino lo rende un "facile" bersaglio dei media e dei tifosi: « Il lavoro di Inzaghi ha portato ai nerazzurri successi e attraverso questi aiutato il club a uscire da una situazione economica difficilissima.