capriolo decapitato lasciato davanti a casa di un attivista anti caccia intimidazione mafiosa

Un gesto inquietante scuote le Marche: un capriolo decapitato abbandonato davanti a casa di Danilo Baldini, attivista anti caccia. Questo atto di intimidazione evoca pratiche mafiose e mette in luce la crescente tensione tra chi difende gli animali e i cacciatori. La brutalitĂ della scena ci costringe a riflettere su quanto possa diventare violento il dibattito sulla caccia, un tema sempre piĂą caldo nella nostra societĂ .

La carcassa di una giovane capriola con la testa mozzata è stata fatta ritrovare vicino alla casa del responsabile della Lac (Lega per l’abolizione della caccia) Marche, Danilo Baldini, che abita nella campagna tra Cerreto d’Esi e Matelica. Lo denuncia la Lac Marche che parla di “orribile atto di intimidazione “. “In un primo momento si era pensato ad un incidente, osserva la Lac, visto che in questo periodo si svolgono le falciature del fieno e dell’erba e siccome i piccoli dei caprioli, per non farli localizzare dai predatori, vengono lasciati dalle loro madri in mezzo all’erba alta, spesso purtroppo finiscono maciullati dalle falciatrici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it