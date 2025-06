Capriolo con la testa mozzata vicino alla casa di un ambientalista Orribile intimidazione

Un crimine agghiacciante scuote la comunità: un capriolo decapitato è stato rinvenuto vicino alla casa di Danilo Baldini, ambientalista e responsabile della Lega per l'abolizione della caccia. Questo orribile atto di intimidazione non è solo un attacco personale, ma un chiaro segnale contro chi lotta per la protezione della fauna selvatica. In un momento in cui il dibattito sulla caccia si intensifica, è fondamentale riflettere sulle conseguenze di tali gesti.

Matelica (Macerata), 1 giugno 2025 - La carcassa di una giovane capriola decapitata è stata fatta trovare vicino alla casa del responsabile della Lac ( Lega per l'abolizione della caccia ) Marche, Danilo Baldini, che abita in campagna tra Cerreto d'Esi e Matelica. Lo denuncia la Lac Marche che parla di “ orribile atto di intimidazione ”. In un primo momento si era pensato ad un incidente, - osserva la Lac - visto che in questo periodo si svolgono le falciature del fieno e dell'erba e siccome i piccoli dei caprioli, per non farli localizzare dai predatori, vengono lasciati dalle loro madri in mezzo all'erba alta, spesso purtroppo finiscono maciullati dalle falciatrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capriolo con la testa mozzata vicino alla casa di un ambientalista. “Orribile intimidazione”

