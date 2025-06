Capriola decapitata e lasciata vicino alla casa del responsabile Lac Marche Orribile atto intimidatorio denunceremo

Un gesto atroce scuote le Marche: una capriola decapitata è stata trovata vicino alla casa di Danilo Baldini, responsabile della Lac Marche. Questo atto vile non è solo un intimidazione nei confronti di chi lotta per la protezione degli animali, ma riflette una tensione crescente tra attivisti e cacciatori. La denuncia dell’associazione è chiara: non possiamo restare in silenzio di fronte alla violenza. La natura merita rispetto, oggi più che mai.

La macabra scoperta è stata fatta nelle vicinanze della casa in cui abita Danilo Baldini, nelle campagne tra Cerreto d’Esi e Matelica, dove il responsabile della Lac Marche (Lega per l’abolizione della caccia) ha trovato una giovane capriola decapitata. La denuncia è arrivata dall’associazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Capriola decapitata e lasciata vicino alla casa del responsabile Lac Marche. "Orribile atto intimidatorio, denunceremo"

Approfondimenti da altre fonti

