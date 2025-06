Capello rivela | Sommer regista dell’Inter il PSG lo ha bloccato Non gli ha mai permesso questo

Fabio Capello non lesina critiche all'Inter dopo la deludente finale di Champions League contro il PSG. Secondo l'ex allenatore, la squadra di Simone Inzaghi è stata bloccata da una strategia avversaria ben congegnata, evidenziando come i campioni europei abbiano saputo gestire al meglio la pressione. In un calcio sempre più dominato da tattiche e schemi, il confronto tra le due filosofie di gioco diventa cruciale. Quale futuro per l'Inter? La riflessione è d'ob

Fabio Capello ha commentato tecnicamente la sconfitta dell’Inter contro il PSG in finale di Champions League: le sue parole a Sky Sport. Fabio Capello ha detto la sua sul momento dell’ Inter di Simone Inzaghi, commentando la sconfitta contro il PSG ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE – «C’è una cosa: l’Inter aveva il portiere che faceva il regista, gli lasciavano la palla e impostava. Non gliel’hanno permesso, Dembele non gliel’ha permesso, ha capito che il vero direttore d’orchestra dell’Inter era il portiere. Sommer vede il gioco e sa essere pericoloso: la palla centrale a trovare le punte non l’ha mai fatto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello rivela: «Sommer regista dell’Inter, il PSG lo ha bloccato. Non gli ha mai permesso questo»

Altre letture consigliate

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Cerca Video su questo argomento: Capello Rivela Sommer Regista Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Capello: "A Parma mi aspetto di vedere un Napoli affamato! Scudetto? Vi dico dove si deciderà"

Scrive msn.com: Notizie Napoli calcio - Fabio Capello, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul testa a testa scudetto tra Napoli e Inter a due giornate dalla fine del campionato ...