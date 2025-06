Capaci di donare | gli studenti dell’istituto Archimede dialogano con i medici e infermieri

Capaci di donare: un incontro che segna il futuro! Gli studenti dell'Istituto Archimede hanno dialogato con medici e infermieri al convegno del teatro Lena di Cammarata. Coordinato da Vito Sclafani, questo evento sottolinea l'importanza della collaborazione tra giovani e istituzioni nel promuovere una cultura della solidarietà. Un passo fondamentale nel contesto attuale, dove la generosità è più che mai necessaria per affrontare le sfide sociali. Scopri come l’educazione può trasformare il

“Capaci e desiderosi di donare: l’importanza del dialogo con le Istituzioni coinvolte”. Questo il convegno svoltosi al teatro Lena di Cammarata che ha messo faccia a faccia studenti e istituzioni. A coordinare l'evento formativo è stato Vito Sclafani, medico di Medicina generale. A promuoverlo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Capaci di donare”: gli studenti dell’istituto Archimede dialogano con i medici e infermieri

Scopri altri approfondimenti

Avis lancia il messaggio davanti a centinaia di studenti: "Donare sangue è un gesto semplice per salvare vite"

Martedì mattina, al Teatro Diego Fabbri, AVIS ha lanciato un importante messaggio di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, sottolineando come sia un gesto semplice ma vitale.

Cerca Video su questo argomento: Capaci Donare Studenti Dell Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’importanza delle donazioni: il dialogo tra giovani e istituzioni; Cammarata ospiterà l’evento “Capaci e desiderosi di donare” il 31 maggio: un appello alla donazione e alla consapevolezza sulla salute; Donazione di sangue e organi, l’Omceo Agrigento apre al dialogo con le istituzioni e gli studenti; Premio Donare Vita: studenti protagonisti a L’Aquila. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Capaci di donare”, gli studenti dell’istituto Archimede dialogano con le istituzioni

Secondo grandangoloagrigento.it: Santo Pitruzzella “Solo così possiamo sensibilizzare i cittadini, e soprattutto i giovani, sull’importanza della donazione” ...

“Donare per donarsi”: premiati gli studenti

Da civonline.it: Alla nona edizione del concorso hanno preso parte oltre 25 istituti scolastici della Tuscia. In 1500 si sono cimentati in elaborati creativi sul tema della donazione di organi e tessuti ...

Donazione di sangue e organi, l’Omceo Agrigento apre al dialogo con le istituzioni e gli studenti

Come scrive scrivolibero.it: Si intitola “Capaci e desiderosi di donare: l’importanza del dialogo con le Istituzioni coinvolte” il convegno, diretto da Vito Sclafani, medico di Medicina generale, in programma sabato prossimo, all ...