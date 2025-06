Caos in Francia dopo la finale di Champions | due morti e 559 arrestati Auto sulla folla a Grenoble 4 feriti

Il trionfo del Paris Saint-Germain si è trasformato in un incubo per la Francia. Dopo la finale di Champions, la celebrazione si è macchiata di violenza: due morti e oltre 550 arresti. Un episodio che mette in luce un trend preoccupante: la crescente tensione tra euforia e scontro nella cultura sportiva. La domanda da porsi è: come possiamo garantire che lo sport unisca invece di dividere? La risposta è nelle mani di tutti noi.

Si è trasformata in tragedia la festa dei tifosi francesi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale della Champions contro l’Inter a Monaco di Baviera: almeno due persone sono morte e 559 sono state arrestate in una notte di scontri e violenze. Una donna è rimasta uccisa a Parigi mentre viaggiava su uno scooter travolto da un’auto durante i festeggiamenti. L’altra vittima è a Dax, nel dipartimento delle Landes in Nuova Aquitania (nel sud-ovest del Paese): un giovane di 17 anni è stato accoltellato a margine dei caroselli seguiti alla vittoria peer cause ancora sconosciute. A Grenoble, invece, un’ auto è andata a finire contro la folla ferendo quattro persone della stessa famiglia, due donne di 46 e 23 anni e due giovani di 17. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos in Francia dopo la finale di Champions: due morti e 559 arrestati. Auto sulla folla a Grenoble, 4 feriti

