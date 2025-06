Caos a Parigi dopo la vittoria del Psg in Champions League almeno due morti e oltre 200 arresti

La vittoria del PSG in Champions League ha scatenato una notte di festeggiamenti e violenza nelle strade di Parigi. Mentre i tifosi celebravano, la situazione √® sfuggita di mano: due morti e oltre 200 arresti testimoniano un fenomeno che va oltre il calcio. In un‚Äôepoca in cui le emozioni si amplificano sui social, il confine tra gioia e caos √® pi√Ļ sottile che mai. Un invito a riflettere sul potere dello sport e sulla responsabilit√† collettiva.

Una notte di festeggiamenti ma anche di disordini a Parigi e in molte zone della Francia dopo la Champions League conquistata dal Psg a Monaco di Baviera. Il bilancio complessivo √® di ¬†559 persone fermate: ¬†in almeno ¬†216 casi i fermi¬† si sono tramutati in arresti.¬† Almeno due i morti: ¬†una ragazza tamponata con lo scooter a Parigi e un 17enne accoltellato a Dax. I ¬†feriti sono stati 205, ¬†tra cui 13 poliziotti. Dopo il triplice fischio della finale, a Parigi ci sono state violenze, saccheggi di negozi e atti di vandalismo, tra cui due auto e numerosi bici da noleggio date alle fiamme. Una giovane di 20 anni √® morta ¬†dopo che lo scooter su cui viaggiava √® stato tamponato da un‚Äôauto di tifosi festanti nel 15mo arrondissement, sul lungo-Senna Sud-Occidentale di Parigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - Caos a Parigi, dopo la vittoria del Psg in Champions League, almeno due morti e oltre 200 arresti

Altre letture consigliate

Ahi, Berrettini! Si ritira dagli Internazionali dopo aver perso il primo set con Ruud. Parigi a rischio

Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali d'Italia dopo una partenza difficile contro Casper Ruud.

Cerca Video su questo argomento: Caos Parigi Dopo Vittoria Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Caos a Parigi: citt√† messa a ferro e fuoco dopo la vittoria in Champions; Champions League, festa rovinata a Parigi: oltre 80 arresti per disordini; Caos a Parigi dopo la vittoria del PSG: lacrimogeni e arresti sugli Champs-√Člys√©es; Caos a Parigi dopo la vittoria del Psg in Champions, scontri e arresti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Caos a Parigi dopo la vittoria in Champions, 2 morti e 320 arresti

Secondo ansa.it: Almeno due persone hanno perso la vita e 559 sono state fermate (per 320 i provvedimenti sono stati trasformati in arresto) a Parigi e nel resto della Francia in una notta di scontri e violenze nel ...

Francia nel caos dopo la vittoria del Psg: due morti a Parigi e 600 arresti

Segnala msn.com: Notte di violenze, morti e arresti a Parigi e in gran parte della Francia per i festeggiamenti in seguito alla vittoria della Champions League del Paris Saint Germain ...

Champions, caos a Parigi dopo la vittoria del Psg sull'Inter, auto su folla a Grenoble

Da msn.com: Alta tensione a Parigi dopo la storica vittoria della Champion's League da parte del Paris Saint-Germain, che si è imposta sull'Inter di Simone Inzaghi per 5-0. Il caos nelle strade della capitale è s ...