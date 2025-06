Cantieri i lavori stradali della settimana

La prossima settimana, il tuo tragitto quotidiano subirà qualche variazione. I lavori di ripristino della pavimentazione in via delle Badesse, via delle Forbici e via della Piazzuola renderanno le strade più sicure e confortevoli. Ma non è tutto: anche la rete idrica e del gas verrà potenziata in via di Castello e via Lunga. Questi interventi sono parte di un trend più ampio verso città più moderne ed ecosostenibili. Tieni d'occhio i cambiamenti!

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via delle Badesse, via delle Forbici e via della Piazzuola ma anche interventi alla rete idrica in via di Castello e via delle Campora e del gas in via Lunga. Sono i principali cantieri che inizieranno la prossima settimana a partire dal. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Cantieri, i lavori stradali della settimana

Leggi anche De Vincentiis (Lega) sui cantieri a Montesilvano: "Lavori fermi e disagi per i cittadini" - Il consigliere comunale della Lega, Ernesto De Vincentiis, solleva preoccupazioni riguardo alla gestione dei cantieri stradali a Montesilvano, evidenziando lavori fermi e disagi per i cittadini.

Su questo argomento da altre fonti

Cantieri, i lavori stradali della settimana 2-8 giugno 2025; Lavori stradali a Bologna: cantieri, chiusure e modifiche alla viabilità dal 26 maggio; Lavori in diverse strade della città per posa della rete di distribuzione del Teleriscaldamento; Strade a autostrade, tutte le modifiche alla viabilità della settimana. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Strade da sistemare. Aprono i cantieri attesi da due mesi

Segnala msn.com: La settimana che si sta per aprire potrebbe essere quella buona. Tempo permettendo. Un auspicio, perché in realtà ...

I lavori della prossima settimana

nove.firenze.it scrive: Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via delle Badesse, via delle Forbici e via della Piazzuola ma anche interventi alla rete idrica in via di Castello e via delle Campora e del gas ...

I lavori stradali della settimana. Via Strazzacappe e via Sacco. Da lunedì chiusure e restringimenti

Segnala ilrestodelcarlino.it: Ecco i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 28 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Lunedì e martedì, tra le 9.30 e le 16.30 ...