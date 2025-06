Cantieri i lavori stradali della settimana

La settimana prossima si accende l'attenzione sui lavori stradali: ripristino della pavimentazione in via delle Badesse e interventi vitali alla rete idrica e del gas in diverse vie della città. Questi cantieri non solo miglioreranno la viabilità, ma sono parte di un trend più ampio verso infrastrutture più sicure e sostenibili. Un passo importante per il nostro futuro urbano! Rimanete aggiornati e preparatevi a piccoli disagi, ma grandi miglioramenti.

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via delle Badesse, via delle Forbici e via della Piazzuola ma anche interventi alla rete idrica in via di Castello e via delle Campora e del gas in via Lunga. Sono i principali cantieri che inizieranno la prossima settimana a partire dal.

De Vincentiis (Lega) sui cantieri a Montesilvano: "Lavori fermi e disagi per i cittadini"

Il consigliere comunale della Lega, Ernesto De Vincentiis, solleva preoccupazioni riguardo alla gestione dei cantieri stradali a Montesilvano, evidenziando lavori fermi e disagi per i cittadini.

Strade da sistemare. Aprono i cantieri attesi da due mesi

msn.com scrive: La settimana che si sta per aprire potrebbe essere quella buona. Tempo permettendo. Un auspicio, perché in realtà ...

Tutti i cantieri estivi del tram: l'elenco completo dei lavori

Lo riporta padovaoggi.it: Tra i lavori l’innesto del Sir2 sul Sir1 in corrispondenza di Piazza Garibaldi e il rifacimento delle fermate Eremitani e Trieste, che diventerà la nuova fermata De Gasperi, per adeguarle ai mezzi a q ...

I lavori stradali della settimana. Via Strazzacappe e via Sacco. Da lunedì chiusure e restringimenti

Scrive ilrestodelcarlino.it: Ecco i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 28 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Lunedì e martedì, tra le 9.30 e le 16.30 ...