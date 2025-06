Canottaggio doppio bronzo per le ammiraglie azzurre agli Europei!

L’Italia si tinge di bronzo agli Europei di canottaggio! Le ammiraglie azzurre conquistano due medaglie nel finale di Plovdiv, confermando la loro forza e resilienza. Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma un simbolo di unità e determinazione in un momento in cui il nostro paese cerca di risollevarsi. Le giovani atlete, come Laura Meriano e Alice Codato, rappresentano una nuova generazione pronta a scrivere la storia!

L’ Italia centra altre due medaglie nella quarta ed ultima giornata degli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, andati in scena a Plovdiv, in Bulgaria: salgono sul gradino più basso del podio entrambe le ammiraglie azzurre, composte al femminile da Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi ed Elisa Mondelli, con Emanuele Capponi al timone, ed al maschile da Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola e Davide Comini, con Alessandra Faella al timone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, doppio bronzo per le ammiraglie azzurre agli Europei!

Argomenti simili trattati di recente

Canottaggio, l’Italia piazza le ammiraglie in finale agli Europei. Semifinali per 4 di coppia e singolo maschili

L'Italia del canottaggio brilla agli Europei di Plovdiv, conquistando quattro finali A in semifinale nelle gare maschili, tra cui il singolo e il 4 di coppia.

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio Doppio Bronzo Ammiraglie Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italia prima nel medagliere agli Europei Under 19 di Kruszwica. Tre successi e storica doppietta delle Ammiraglie; Italia pronta per gli Europei Assoluti: i principali avversari; Quaterna comasca ai Campionati europei. Tempo di batterie; Che Soares, ma il podio è solo accarezzato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Canottaggio, doppio bronzo per le ammiraglie azzurre agli Europei!

Lo riporta oasport.it: L'Italia centra altre due medaglie nella quarta ed ultima giornata degli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, andati in scena a Plovdiv, ...

Europei 2025, doppio argento per l'Italia nel due senza maschile e femminile: festa per Meirano-Codato e Di Colandrea-Codato

Come scrive eurosport.it: CANOTTAGGIO, EUROPEI 2025 - Doppia gioia per la squadra azzurra agli Europei senior in svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria. Laura Meriano e Alice Codato conquist ...

Canottaggio: Europei, due argenti e un bronzo per l'Italia

Secondo napolimagazine.com: Parte bene l'avventura per l'Italia a Plovdiv, in Bulgaria, per gli Europei di canottaggio: nel corso della prima giornata di finali sono tre le medaglie conquistate dagli azzurri: conquistano l'argen ...