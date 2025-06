Cangelosi e società | rosa ristretta per un campionato da protagonisti

La nuova strategia della società è chiara: un gruppo ristrettissimo di 22 giocatori per massimizzare le prestazioni e favorire la coesione. In un'epoca in cui i grandi organici possono portare solo confusione, questa scelta audace punta tutto sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Con l'intesa tra l'allenatore Cangelosi e il direttore Meluso, siamo pronti a vivere un campionato avvincente. Chi avrà il coraggio di mettersi in gioco?

C'è intesa tra allenatore e società: rosa ristretta (22 giocatori) e di livello per puntare ad un campionato da protagonisti. Niente organico extra large, niente musi lunghi dopo le scelte della domenica per avere la massima attenzione e concentrazione. Il tecnico lo ha espresso con chiarezza al direttore Meluso che ha sposato il progetto. E adesso, però, il lavoro non sarà facile. Perché il margine di errore si restringe e perché la società dovrà darsi da fare per allestire la squadra prima possibile. O meglio, il tecnico Cangelosi sa che per la partenza per il ritiro in Argentina (di metà luglio) la rosa sarà pronta per circa il settanta per cento, perché un certo tipo di mercato si accende nell'ultimo mese, quello di agosto.