Il Ministero dell’Agricoltura ha chiesto all’UE di cancellare sette etichette IGP per il vino, un passo che potrebbe influenzare il mercato e le tradizioni vitivinicole italiane. Questo gesto richiama l'attenzione su un settore sempre più competitivo, dove la qualità deve prevalere sulla quantità. Sarà interessante osservare come questa decisione impatterà i produttori locali e l'immagine del made in Italy nel mondo. Un cambiamento che possiamo solo iniziare a immaginare!

Con un provvedimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Italia ha ufficialmente trasmesso alla Commissione europea la richiesta di cancellazione di sette Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per il settore vinicolo. A un primo sguardo, la cancellazione di queste IGP potrebbe apparire come un’azione tecnica o una semplice razionalizzazione del panorama delle denominazioni. Ma dietro questa scelta si cela una dinamica più ampia che riguarda il posizionamento competitivo del vino italiano, la sostenibilità economica del sistema delle IGP e la capacità di valorizzare territori attraverso marchi distintivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cancellate 7 etichette di vino IGP: trasmessa la richiesta all’UE

