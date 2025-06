Can Yaman torna a parlare di Sandokan | la presentazione ufficiale della serie tv

Can Yaman è tornato a far parlare di sé con la presentazione ufficiale della sua attesissima serie "Sandokan". Un progetto che non solo riporta in auge il celebre pirata malese, ma si inserisce nel trend delle produzioni che riscoprono e rivisitano i classici della letteratura. Preparati a un mix di avventura e fascino, mentre Yaman promette di portare sullo schermo una nuova dimensione di coraggio e ribellione. Non perdere l'appuntamento!

Can Yaman presenta su Instagram il suo Sandokan. Ecco tutto quello che vedremo nella serie tv della Rai, in onda il prossimo autunno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Can Yaman torna a parlare di Sandokan: la presentazione ufficiale della serie tv

Leggi anche Can Yaman: “I miei fan mi seguono ovunque. Con Sandokan spero di conquistare gli Stati Uniti e i Paesi del Nord” - Can Yaman, uno dei volti più amati della televisione, è tornato a far parlare di sé come protagonista della serie

Ne parlano su altre fonti

El Turco torna con una seconda stagione? Le indiscrezioni; Palinsesti Rai 2025/2026: Il Paradiso delle signore non raddoppia, Can Yaman in prime time; Sandokan con Can Yaman: svelata una scena inedita, ecco lo spoiler che farà impazzire i fan; Can Yaman e Demet vi aspettano a Istanbul nei luoghi dove è girata la serie Daydreamer che torna in TV. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Can Yaman torna a parlare di Sandokan: la presentazione ufficiale della serie tv

Secondo comingsoon.it: Can Yaman presenta su Instagram il suo Sandokan. Ecco tutto quello che vedremo nella serie tv della Rai, in onda il prossimo autunno.

Can Yaman e Diletta Leotta nello stesso ristorante: cosa è successo

Lo riporta msn.com: Diletta Leotta alla cena di compleanno di Elodie, ma ignara che nello stesso ristorante ci fosse anche Can Yaman. Ecco cosa è successo.

Francesca Chillemi torna a parlare di Can Yaman: ''È veramente fenomenale, quando non c’è mi manca''

Secondo comingsoon.it: Can Yaman e Francesca Chillemi più affiatati che ... che si è creato sul set di Viola come il Mare, poi hanno parlato di Can ammettendo di aver legato moltissimo con lui: "Quando non c'è ...