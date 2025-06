Campus lavori in autunno Pronto in tre anni

Il nuovo campus scolastico di Tolentino è finalmente in arrivo! I lavori prenderanno il via entro settembre-ottobre e saranno completati in circa tre anni. Questa iniziativa non solo amplierà le opportunità educative per gli studenti, ma si inserisce nel trend crescente di investimenti nell'istruzione e nell'innovazione. Un passo fondamentale per preparare le future generazioni a un mondo in continua evoluzione. Non perdere l'occasione di seguire questo progetto entusiasmante!

"L’inizio dei lavori per il campus scolastico delle superiori di Tolentino sarà entro settembre-ottobre. Poi l’impresa dovrebbe realizzarlo in circa tre anni". Ad annunciarlo in videocollegamento - durante un incontro al liceo scientifico (locali ex Quadrilatero) con il sindaco Mauro Sclavi, il preside Donato Romano, il vicepreside Roberto Romagnoli e i rappresentanti di istituto Deida Ago e Teo Mattioli, davanti a studenti, professori e amministratori - è stato il commissario straordinario Guido Castelli. Il 24 febbraio sono iniziate le prime operazioni di installazione delle recinzioni e di picchettamento; entro due mesi l’impresa avrebbe dovuto iniziare il cantiere, in base a quanto riferito dalla Provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campus, lavori in autunno. Pronto in tre anni

Cerca Video su questo argomento: Campus Lavori Autunno Pronto Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Campus, lavori in autunno. Pronto in tre anni; Il Campus “Città di Cremona” è realtà: conclusi i lavori all'ex caserma Manfredini. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Campus, lavori in autunno. Pronto in tre anni

Secondo ilrestodelcarlino.it: Confronto tra gli studenti, il commissario Castelli e il sindaco sul cantiere: "Rivendichiamo un nostro diritto, non accusiamo nessuno" .

Il Campus “Città di Cremona” è realtà: conclusi i lavori all'ex caserma Manfredini

Riporta laprovinciacr.it: Sopralluogo dei firmatari del protocollo d’intesa che ha reso possibile l'intervento. A giugno il trasferimento del Politecnico dalla sede di via Sesto, in autunno l’inaugurazione ufficiale ...

Campus per l'Ateneo «Pronto in due anni lavori dall'autunno»

Lo riporta quotidianodipuglia.it: «L'ingresso dei primi studenti negli alloggi del campus universitario che realizzeremo è previsto per giugno 2021». Lo annuncia Francesco Mariano Mariano, il banchiere salentino socio di ...