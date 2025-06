Campionato Italiano Gran Turismo Sprint Il senese Croccolino conquista il terzo posto

Il campionato italiano Gran Turismo Sprint è partito con il botto! Filippo Croccolino, pilota senese, ha conquistato un brillante terzo posto all’autodromo di Vallelunga con la sua Ferrari 296 GT Cup. Questo risultato non solo segna l’inizio della stagione, ma evidenzia anche il crescente talento italiano nel motorsport, un settore in continua evoluzione. Non perdere di vista Croccolino: potrebbe essere la sorpresa di quest'anno!

E’ iniziato con un ottimo terzo posto, al leggendario autodromo Pietro Taruffi di Vallelunga, il campionato Italiano Gran Turismo Sprint di automobilismo per il pilota senese Filippo Croccolino (foto), alla guida della Ferrari 296 GT Cup "Decima" del team Best Lap. Un piazzamento da podio alla fine di una gara infuocata. Croccolino è scattato dalla quinta casella e con un’ottima partenza si è portato immediatamente nelle prime posizioni. Nel corso della gara, alquanto ricca di colpi di scena, si è dovuto districare in numerosi sorpassi che lo hanno portato nella terza posizione che ha ben difeso sino al termine della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Il senese Croccolino conquista il terzo posto

