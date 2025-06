Campionato italiano di boccia alla lunga 2025 | Terre Roveresche trionfa

Il Campionato italiano di boccia alla lunga 2025 si è concluso con un trionfo per Terre Roveresche, ma il vero vincitore è il nostro amore per lo sport tradizionale. Immersi nella bellezza delle colline marchigiane, 450 atleti hanno dato vita a una competizione che ha celebrato non solo il talento, ma anche la comunità. Un evento che dimostra come le radici culturali possano rafforzare legami e identità, rendendo lo sport ancora più coinvolgente!

Grande successo per il Campionato italiano a squadre di boccia alla lunga 2025, che ha visto le splendide colline dell’entroterra fanese, nei comuni di Colli al Metauro, San Costanzo e Terre Roveresche, trasformarsi nel campo di gara per 37 squadre e 450 atleti e atlete provenienti da tutta Italia. Due giorni intensi di competizione hanno assegnato i titoli nazionali, celebrando la tradizione e la vitalità di questo sport. La manifestazione ha visto la partecipazione di una squadra interamente femminile nella categoria C. Il programma della due giorni ha preso il via con la cerimonia di apertura alla presenza delle autorità, tra cui il coordinatore Figest degli sport che rotolano, Mauro Sabatini, il vicepresidente vicario Figest Valeriano Vitellozzi, il sindaco di San Costanzo Domenico Carbone, il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli, la consigliera regionale Micaela Vitri, la vicesindaca di Colli al Metauro Anna Chiara Mascarucci e il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campionato italiano di boccia alla lunga 2025: Terre Roveresche trionfa

