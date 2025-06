Campi is My Town il primo percorso digitalizzato per esplorare il centro storico

Scopri Campi Salentina come non l'hai mai visto! Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sarà svelato “Campi is My Town”, un innovativo percorso digitalizzato che renderà unica l'esplorazione del centro storico. Un'ottima opportunità per immergersi nella storia locale mentre abbracci il trend del turismo esperienziale, sempre più apprezzato. Non perdere la rappresentazione itinerante che seguirà: la cultura prende vita!

CAMPI SALENTINA – In occasione della Festa della Repubblica, alle 18, sarà presentato nella sala Don Pietro Serio in piazza della Libertà, "Campi is My Town", il primo itinerario culturale e turistico digitalizzato del cento storico di Campi Salentina. Seguirà una rappresentazione itinerante.

