Cammini d’Abruzzo | 750mila euro per valorizzare tre percorsi turistici tra storia e spiritualità

...offrono un mix unico di storia, natura e spiritualità. Con un investimento di 750mila euro, l'Abruzzo si prepara a diventare una meta imperdibile per gli amanti del trekking e del turismo lento. Questi cammini non solo raccontano storie affascinanti, ma invitano anche a riscoprire ritmi più umani e autentici. Un'opportunità imperdibile per chi cerca esperienze che nutrono corpo e anima! Scopri i sentieri che ti faranno sognare.

Sono stati assegnati i fondi previsti dall’avviso pubblico “Valorizzazione dei Cammini d’Abruzzo – Anno 2025”, promosso dalla Regione con determinazione del 17 aprile scorso. Tra i progetti finanziati, spiccano il Cammino dei Briganti, il Cammino Mariano dei Marsi e la Via dei Marsi, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Cammini d’Abruzzo: 750mila euro per valorizzare tre percorsi turistici tra storia e spiritualità

Cerca Video su questo argomento: Cammini D Abruzzo 750mila Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Cammini d’Abruzzo, finanziati i progetti del Cammino dei Briganti, del Cammino Mariano dei Marsi e della Via dei Marsi: 750mila euro per valorizzare percorsi e servizi turistici. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cammini d’Abruzzo, finanziati i progetti del Cammino dei Briganti, del Cammino Mariano dei Marsi e della Via dei Marsi

Come scrive marsicalive.it: Sono arrivati i primi risultati dell’avviso pubblico “Valorizzazione dei Cammini d’Abruzzo – Anno 2025”, promosso dalla Regione Abruzzo con Determinazione ...

Cammini d’Abruzzo, finanziato il progetti del Cammino dei Brigant: primo in graduatoria

Si legge su marsicalive.it: Sante Marie. Sono arrivati i primi risultati dell’Avviso pubblico “Valorizzazione dei Cammini d’Abruzzo – Anno 2025”, promosso dalla Regione Abruzzo ...

Borghi e cammini d'Abruzzo alla Borsa Mediterranea del Turismo

Da ansa.it: "Non solo mare né solo montagna, l'Abruzzo si presenterà alla Bmt con borghi, itinerari gastronomici, percorsi in bici, cammini" ha detto D'Amario annunciando poi la presenza dei tre calciatori ...