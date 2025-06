Camionisti rubano un estintore per evitare la multa

In un'epoca in cui la sicurezza stradale è al centro delle preoccupazioni, due camionisti hanno pensato di sottrarsi a una multa rubando un estintore. Ma il piano non ha funzionato: da un tentativo di evasione, si sono ritrovati denunciati per furto. Questo episodio sottolinea l'importanza di rispettare le norme di sicurezza, un tema sempre più urgente nel settore dei trasporti, dove l'innovazione tecnologica potrebbe offrire soluzioni più intelligenti e legali.

Il tentativo di evitare una multa per la mancanza di dotazioni di sicurezza a bordo del camion si è trasformato in una denuncia per furto per due autotrasportatori. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi al casello autostradale di Altedo, sull’A13, durante un controllo mirato della polizia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Camionisti rubano un estintore per evitare la multa

