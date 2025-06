Camera il 5 e 6 giugno Conferenza interparlamentare su lotta alla criminalità organizzata nei Paesi Osce

Il 5 e 6 giugno, la Camera dei Deputati ospiterà una conferenza interparlamentare cruciale nella lotta contro la criminalità organizzata nei Paesi OSCE. In un contesto globale sempre più preoccupante per l'inarrestabile diffusione di attività illecite, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso una strategia collettiva. Sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale, potremmo finalmente assistere a un cambiamento tangibile. Rimanete sintonizzati!

ROMA – Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 giugno, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, si svolge la Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dei Paesi Osce. In apertura di lavori, alle 9.30, la lettura del messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, quindi gli interventi: del Presidente dell’Assemblea Osce, . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Camera, il 5 e 6 giugno Conferenza interparlamentare su lotta alla criminalità organizzata nei Paesi Osce

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dl elezioni approvato dalla Camera: referendum accorpati ai ballottaggi di giugno

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il dl elezioni, con 131 voti favorevoli, 77 contrari e 3 astenuti.

Cerca Video su questo argomento: Camera 5 6 Giugno Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Camera, il 5-6 giugno Conferenza interparlamentare su lotta alla criminalità organizzata nei Paesi Osce. Delegazioni da 29 Paesi. Messaggio del Presidente Fontana; I Musici Itineranti di Iván Fischer, dal 3 al 6 giugno a Vicenza; 80 consiglieri e segretari per il Parlamento. Per la domanda c’è tempo fino al 5-6 giugno; Giugno Antoniano 2025: speranza, storie di pellegrini, mons. Giovanni Nervo e la voce del Creato, i temi degli eventi dal 2 al 6 giugno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dal 3 al 6 giugno torna a Roma 'Idee per il futuro'

Da ansa.it: Dal 3 al 6 giugno 2025, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, a piazza di Pietra, nella Capitale, si svolgerà la seconda edizione di Idee per il futuro. (A ...

Concorso Camera dei deputati, assunzioni di personale con diploma: scade il 5 giugno

Scrive it.blastingnews.com: La procedura concorsuale è mirata all’inserimento di 65 Segretari parlamentari con contratto a tempo indeterminato ...

Il Papa riceve Mattarella in Vaticano il 6 giugno

Si legge su ansa.it: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Vaticano il 6 giugno per incontrare Papa Leone XIV. Lo ha reso noto il Quirinale. (ANSA) ...