Esteban Cambiasso esprime il dolore di un Inter che ha visto svanire un sogno: la finale di Champions League. "C'è tanta amarezza", confida l'ex centrocampista, riflettendo su come lo spogliatoio nerazzurro possa sentirsi ora. Questo KO segna non solo un risultato, ma un momento cruciale nel percorso di crescita della squadra. La resilienza sarà fondamentale: come reagirà l’Inter a questa delusione e quali lezioni porterà nel futuro?

L’ex centrocampista dell’Inter, Esteban Cambiasso, ha commentato a caldo il pesante KO dei nerazzurri in finale di Champions contro il PSG. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport subito dopo la finale di Champions League persa dall’ Inter contro il PSG, Esteban Cambiasso ha provato ad immedesimarsi nell’umore dei calciatori nerazzurri. L’UMORE NELLO SPOGLIATOIO – « In questo momento lo spogliatoio sarà muto, c’è poco da dire: c’era da pensare quello che poteva essere ed essere tristi per quello che non si è riusciti a fare. Nessuno può dare colpe a nessuno: noi cerchiamo sempre il colpevole nella mentalità italiana, ma quando gli altri sono forti a volte bisogna dire bravi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cambiasso su PSG Inter: «C’è tanta amarezza, non c’è mai stata l’illusione di riuscirci. Ecco come mi immagino lo spogliatoio nerazzurro adesso»

