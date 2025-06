Cambiaso Juve il nuovo assetto societario rivaluta la posizione del 27 bianconero! Può rimanere | il laterale gode di due sponsor in dirigenza

L'aria in casa Juventus cambia e con essa la posizione di Andrea Cambiaso. Il talento del numero 27 bianconero potrebbe restare grazie al sostegno di due dirigenti chiave. In un momento in cui il club cerca di ripartire dopo le difficoltà, la valorizzazione dei giovani diventa fondamentale. Cambiaso rappresenta una speranza per un futuro luminoso: non perdere di vista come i giovani possono riscrivere le sorti della Vecchia Signora!

Cambiaso Juve, possibilità di permanenza in bianconero rinnovate per il numero 27 juventino: questi due dirigenti lo “caldeggiano”. La Juve che verrà deve ripartire da Andrea Cambiaso. Questo è quanto trapela sulle colonne del numero odierno de La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto asserisce la Rosea, sul classe 2000 si aprono concreti spiragli di permanenza. Il prosieguo dell’avventura in bianconero viene caldeggiata soprattutto da due dirigenti: trattasi di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, i quali non vorrebbero rinunciare al proprio numero 27. Confermate, dunque, le anticipazioni trapelate dal meeting di ieri in cui era presente anche John Elkann. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, il nuovo assetto societario rivaluta la posizione del 27 bianconero! Può rimanere: il laterale gode di due “sponsor” in dirigenza

