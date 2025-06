Calvino riletto in chiave afro-italiana

Scoprire Calvino attraverso una lente afro-italiana offre una prospettiva fresca e audace sulla sua scrittura. Il giovane in cerca di un paese senza morte ci sfida a riflettere sul nostro desiderio di evasione dalla realtà . In un'epoca in cui il concetto di identità è in continua evoluzione, questa rilettura diventa un invito a esplorare le sfide della vita moderna. Chi cercherà il suo "paese" ideale? Una questione che ci tocca tutti.

"Un giorno, un giovane disse: - A me questa storia che tutti devono morire mi piace poco, voglio andare a cercare il paese dove non si muore mai". Obiettivo ambizioso. E forse nemmeno una grande idea. Viene in mente quel vecchio detto balcanico che suggerisce di fare attenzione a cosa si desidera: si potrebbe venire accontentati. Proprio come succede (per un po') al protagonista di questa breve storia di Italo Calvino, inserita nella raccolta Fiabe Italiane. Quasi un apologo. Che ha ispirato un progetto parecchio ambizioso, capace di coinvolgere le Albe di Ravenna, il Teatro Caverna di Bergamo e il senegalese Ker Théâtre Mandiaye N'Diaye.

