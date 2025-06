Calvi lavori di Terna spa | incarico affidato ad un esperto del settore

Nel cuore del progetto per il nuovo elettrodotto Montecorvino – Benevento, Calvi si affida a un esperto di Terna SpA per garantire la massima qualità e sicurezza. Questo sviluppo non solo rafforza l'infrastruttura energetica locale, ma si inserisce in un trend più ampio: la transizione verso fonti energetiche rinnovabili. Il coinvolgimento di professionisti del settore assicura che la crescita economica e la sostenibilità vadano di pari passo, a beneficio dell'intera comunità.

Tempo di lettura: 3 minuti Continua senza interruzione l’attività dell’Amministrazione Comunale di Calvi nei confronti di Terna SpA, società incaricata della realizzazione di un collegamento elettronico (elettrodotto 380 kw) Montecorvino – Benevento, a tutela del proprio territorio e dei propri cittadini. Giunti alla fase nella quale tutti gli enti preposti sono chiamati a rilasciare pareri e nulla osta, gli enti territoriali interessati al passaggio possono presentare osservazioni. L’Amministrazione Comunale di Calvi ha provveduto, allora, a convocare, con nota prot. n. 5665 del 1552025, una riunione, alla presenza degli amministratori, dei tecnici comunali e di tecnici esperti in materia, per affrontare la questione relativa al passaggio dell’elettrodotto sul territorio comunale, nell’interesse della cittadinanza e a salvaguardia e tutela del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calvi, lavori di Terna spa: incarico affidato ad un esperto del settore

