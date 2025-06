Caldo sole primi tuffi e tintarelle | lo scatto da Torre Santa Sabina

L'estate è finalmente arrivata e con essa la voglia di sole, mare e tintarelle! Domenica 1 giugno, le spiagge di Torre Santa Sabina sono state animate da turisti pronti a godere dei primi tuffi. Questo scatto cattura l'essenza di una stagione che promette di essere indimenticabile. Con il caldo crescente, la riscoperta delle località balneari è un trend inarrestabile, perfetto per chi cerca relax e avventura. Preparati a tuffarti nella dolce vita estiva

L'estate comincia a imporsi e in molti non si sono fatti cogliere impreparati. Oggi, domenica 1 giugno, le spiagge sono state prese d'assalto da villeggianti e turisti. Nello scatto inviato da una lettrice: uno scorcio di Torre Santa Sabina, località balneare di Carovigno *** Gentili. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Caldo, sole, primi tuffi e tintarelle: lo scatto da Torre Santa Sabina

