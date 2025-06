Calciomercato | via libera del tecnico Chiesa il prossimo rinforzo

Federico Chiesa è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con il Liverpool che si prepara a dirgli addio. Il tecnico ha dato il via libera al suo prossimo rinforzo, confermando l'importanza del talento italiano nel panorama calcistico attuale. Con le squadre che investono sempre di più in giovani talenti, sarà interessante scoprire dove approderà Chiesa: una mossa da tenere d'occhio nel calciomercato!

Lo spazio trovato in queste ultime settimane non dovrebbe cambiare i piani dell’ex Juventus. Il suo addio al Liverpool è cosa certa e ci sono novità importanti L’avventura di Federico Chiesa con il Liverpool è ormai agli sgoccioli. Nonostante uno spazio maggiore in questa parte finale della stagione, l’ex Juventus è pronto a cambiare squadra per dare una svolta alla sua carriera. Le difficoltà sono state diverse e quindi c’è bisogno di continuità in un anno fondamentale visto la prossima estate c’è in programma il Mondiale. Da qui la decisione di valutare con attenzione la possibilità di trasferirsi ed iniziare una avventura di livello per ritrovare una sorta di tranquillità dopo un periodo non facile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato: via libera del tecnico, Chiesa il prossimo rinforzo

Leggi anche Chiesa, anno duro al Liverpool: ritorno in Italia? Ecco la posizione dei Reds sull’ex Juve - Dopo una stagione difficile al Liverpool, con pochi titoli a causa di problemi fisici, Federico Chiesa sta valutando il suo futuro.

Se ne parla anche su altri siti

Inzaghi-Inter, addio dopo la finale: è arrivato il via libera; PSG-Inter: c'è il via libera per il maxi-schermo a San Siro per la finale di Champions; Calciomercato Juventus, voci insistenti dalla Spagna: via libera dal Barcellona per trattare con Arthur; Calciomercato Milan, le cessioni per fare cassa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Via libera immediato alla Juve: ecco il nuovo allenatore

Segnala calciomercato.it: La Juve a caccia dell'eventuale successore di Igor Tudor, ancora in bilico: sfumato Conte e anche Gasperini c'è un candidato 'principale' ...

Clamoroso Milan: Theo Hernandez con Inzaghi, c’è già il via libera

Secondo calciomercato.it: Theo Hernandez con Simone Inzaghi intreccio di calciomercato clamoroso tra Inter e Milan. Ecco tutti i dettagli ...

Inzaghi scippa il Milan: ha già dato il via libera

calcioblog.it scrive: Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, pronto a strappare un big rossonero al Milan: beffa clamorosa per la società di Milanello ...