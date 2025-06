Calciomercato Roma Saelemaekers sempre più lontano | il Milan impone le condizioni

Il calciomercato entra nel vivo e le trattative si infiammano! La Roma, con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, si prepara a un'estate di grandi cambiamenti. Saelemaekers? Sempre più lontano, con il Milan che fissa le sue condizioni. Questo movimento nel mercato non è solo una questione di acquisti, ma una sfida strategica: come costruire una squadra vincente in un campionato sempre più competitivo? Non perdere i prossimi sviluppi!

Comincia ad entrare nel vivo l'argomento calciomercato, che come tutte le estati focalizzerà l'attenzione per capire come le squadre si presenteranno ai nostri di partenza della nuova stagione. Saranno mesi molto importanti in casa Roma, che in questi giorni dovrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, con Gian Piero Gasperini che raccoglierà l'importante eredità lasciata da Claudio Ranieri. Una volta conclusa definitivamente la telenovela legata alla panchina, sarà temo di programmare l'estate proprio insieme al tecnico di Grugliasco. Al momento a regnare è sicuramente l'incertezza, in quanto servirà qualche settimane per delineare al meglio gli obiettivi più importanti.

