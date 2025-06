Calciomercato Milan Thiaw | c’è il Leverkusen E i prestiti …

Il calciomercato del Milan è in fermento! Dopo l’interesse del Leverkusen per Malick Thiaw, i rossoneri sembrano pronti a gestire un’avvincente strategia di prestiti. La situazione di Reijnders aggiunge un ulteriore elemento di suspense: il club attende una proposta che potrebbe cambiare le carte in tavola. In un panorama calcistico sempre più dinamico, la capacità di saper adattare e reinventare la rosa si rivela fondamentale per il successo. Rimanete sintonizzati!

Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero aspettando un'altra proposta per Reijnders, ma in partenza ci potrebbe essere anche Malick Thiaw. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Thiaw: c’è il Leverkusen. E i prestiti …

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, Thiaw tra i sacrificati? Ultime

Come scrive milannews24.com: Calciomercato Milan, tra i possibili sacrificati in casa rossonera c’è anche Malick Thiaw: per una cifra intorno ai 20 milioni di euro può partire Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il cal ...

Theo Hernandez saluta il Milan? Gli scenari e la possibile partenza di uno tra Thiaw e Tomori

Riporta msn.com: Milan-Theo Hernandez, siamo ai saluti. I titoli di coda, in realtà, erano attesi da tempo. Da quando il terzino francese ha deciso di chiedere al club di via Aldo Rossi un rinnovo – ...

Calciomercato Milan, due opzioni nel futuro di Theo Hernandez

Da milannews24.com: Calciomercato Milan, ci sono due opzioni per il futuro di Theo Hernandez: cessione anche in Serie A o permanenza fino al 2026 Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sono due strade nel calciomer ...